Livornotoday.it - Autostrada A12, si schianta con l'auto contro il casello di Livorno: 54enne all'ospedale

Leggi su Livornotoday.it

Non sono fortunatamente gravi le condizioni di unrimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto alle della A12 diin direzione nord. Per causa ancora in fase di accertamento, l'condotta dall'uomo si ètale barriere della struttura.