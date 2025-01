Sbircialanotizia.it - Australian Open, Sinner batte Jarry: Jannik al secondo turno

L'azzurro, detentore del titolo, all'esordio supera il cileno in 3 set

Jannik Sinner supera il primo turno degli Australian Open 2025. Il numero 1 del mondo, detentore del titolo, oggi 13 gennaio batte il cileno Nicolas Jarry, numero 36 del mondo per 7-6 (7-2), 7-6 (7-5), 6-1 in 2h40'. Il 23enne azzurro archivia l'esordio vincendo.