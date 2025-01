Assistente IA gratuito che lavora su fonti private documenti o video

Leggi su .com

Sappiamo già che esistono molti modi diversi di sfruttare le nuove intelligenze artificiali oggi disponibili. Fare domande su argomenti sconosciuti, riassumere testi, risolvere calcoli, generare immagini, analizzare dati e tanto altro. Tutto questo funziona tramite modelli molto vasti, queegli LLM che abbiamo spiegato nella guida su come installare una IA con LLM gratuita sul proprio PC.Ma se volessimo avere un modello di dati personalizzato? Se volessimo avere un'IA che possa fare analisi o riassunti sulla base dipersonali, di tabelle, dio di una pagina web?Ci sono diversi modi per creare un modello per un'IA limitata a solo certe informazioni opersonali ed uno di questi è rappresentato da NotebookLM di Google, uno strumento online eche integra l'intelligenza artificiale (l'IA di Google Gemini) per la gestione delle informazioni e la creazione di contenuti.