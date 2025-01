Lapresse.it - Assegno unico 2025, quando arrivano i pagamenti di gennaio

L’dovrebbe essere in pagamento intorno alla metà del mese di(per chi già ne beneficia) e di fine mese per chi ha fatto una richiesta nuova.L’è il sostegno per le famiglie con figli a carico. L’Inps non ha però ancora pubblicato il calendario dei. Un ritardo dovuto molto probabilmente all’analisi e all’implementazione delle novità arrivate quest’anno. Come per esempio il rapporto con l’Isee e il sistema di gestione deiche avverrà tramite il Sistemadi gestione iban (Sugi), il nuovo servizio che permette al cittadino o al patronato di inserire il proprio iban e che può essere usato anche per altre prestazioni Inps.L’importo dell’viene determinato in base all’Isee eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.