Lidentita.it - “Arte e Potere” della Genova dei Dogi aprirà la stagione alla Reggia di Venaria

Leggi su Lidentita.it

Il 2025 sarà un anno particolarmente ricco di novità per le mostre e gli eventi internazionali realizzatidi. In programma, già in primavera, sila mostra dedicata alle Magnifiche collezioni “dei(titolo provvisorio), prevista dai primi di aprile fino a settembre nelle sale delle arti, . “deiladiL'Identità.