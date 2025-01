Ilrestodelcarlino.it - Anziani discriminati nella sanità

Non esiste solo la discriminazione verso stranieri . Il recente decreto del ministro della, che impone le ricette mediche solo online, discrimina apertamente tutti quegliche non sono pratici di mezzi elettronici o non hanno uno smartphone. E li umilia pure, costringendoli a chiedere aiuto. Vergogna. Maira Mazzanti