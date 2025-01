Gamberorosso.it - "Anonimato e conti pagati. Vi racconto come funziona la guida Michelin". Intervista all'ex ispettrice Pina Belfiore

, per venti anni seniorper la(Nord-America), antropologa culturale e ora consulente e mentor nel campo della ristorazione, arriva a New York all’età di dieci anni da Piedimonte etneo, il comune siciliano ai piedi del vulcano Etna. Dopo la laurea in antropologia culturale e un master in Food Studies alla New York University, inizia a lavorare per Disney/ABC Television. Nel 2005, il suo debutto ufficiale, dove ha lavorato per venti anni.In questa, l’ex, condivide parte della sua esperienza e alcune riflessioni sulla ristorazione americana e sui cambiamenti della celebre "Rossa", senza rinunciare allo sguardo attento verso l’Italia, suo paese natale. E ci ricorda i criteri e i principi cheno gli ispettori all’assegnazione della stella.