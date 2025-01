Quotidiano.net - Angelo Manca nominato Direttore Generale del Polo del Gusto presieduto da Riccardo Illy

Leggi su Quotidiano.net

è statonuovodeldel, la holding di marche d'eccellenza del settore Food&Beverage presieduta daaffiancherà il Presidente operativonella guida della prossima fase di sviluppo del. L'incarico è già effettivo e operativo.ha iniziato la sua carriera in McKinsey nel 2000, per poi lavorare a Milano, Boston e Londra, sia per primarie società di investimenti che in proprio. Dal 2014 al dicembre 2024 in Fincantieri Group si è occupato di Investor Relations, M&A e progetti speciali, per ricoprire successivamente svariate posizioni di management di crescente responsabilità in società operative controllate e nel progetto strategico cross-divisionale sulla transizione energetica.