Chietitoday.it - Andrea Iannone punta ad un super 2025. Prima una vacanza con Elodie e gli amici Diletta Leotta e Karius

Leggi su Chietitoday.it

Ilpersarà un anno importantissimo. Nel 2024 c'è stato il ritorno alle corse, inbike e una tantum anche in MotoDp per volere di Valentino Rossi, nella nuova stagione vuole però lasciare il segno a suon di vittorie dopo un anno di "apprendistato" in una categoria per lui.