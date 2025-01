Palermotoday.it - "Alla scoperta della voce interiore”: seminario di canto indiano al Centro di cultura Rishi

Leggi su Palermotoday.it

Ildiorganizza unesperienziale di, intitolato “”, condotto da Tito Rinesi.L'appuntamento è in programma sabato 15 e domenica 16 febbraio nei locali del, in via Salvatore Bono 19, a Palermo, e sarà preceduto.