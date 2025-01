Linkiesta.it - Alla larga da apocalittici e troppo ottimisti quando parliamo di IA e salute

Nel 2024 le persone su Google si sono chieste a milioni che cosa fosse l’Intelligenza Artificiale e quale fosse la sua reale utilità, svelando frammenti di curiosità un po’ fuorvianti, che non andavano dritti al punto e quindi non coglievano in pieno la mastodontica portata di questa tecnologia. Sopravvalutata la magia di Chat GPT, con la sua possibilità di scrivere qualunque testo, creare video realistici ma fake, campionare la propria voce per pronunciare frasi da Nobel o per mettere in rima un motivetto trap. Sottovalutata invece la capacità di indagare nei dati di tutti gli ambiti della vita «onlife» come l’ha definita Luciano Floridi, professore e direttore del Digital Ethics Center della Yale University e professore ordinario nel Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università di Bologna.