Lapresse.it - Alessandria, la Gdf scopre evasione fiscale da 11 mln di euro

Leggi su Lapresse.it

La Procura della Repubblica diha notificato nei confronti di 11 persone, amministratori di fatto e di diritto di quindici società, un avviso di conclusione delle indagini preliminari per la commissione, a vario titolo, dei reati di omessa dichiarazione, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, dichiarazione infedele, riciclaggio e occultamento e distruzione di scritture contabili. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica die condotte dai militari della Compagnia di Valenza, hanno rivelato un complesso meccanismo di frode, di spoliazione di beni da eventuali procedure di riscossione da parte dello Stato e conseguente riciclaggio dei proventi illeciti (dal 2015 al 2019), posto in essere da società aventi sede in, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Lazio, Calabria e Principato di Monaco.