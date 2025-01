361magazine.com - Al via “105 SUMMER FESTIVAL 2025”: gli ospiti e le date del grande appuntamento

Al via venerdì 6 giugno 105. Gli artisti del momento per 5 grandi appuntamenti di musica live a ingresso gratuitoDopo il successo riscontrato nell’estate del 2024 con i concerti a Baia Domizia, Venezia, Genova e Massa – che hanno contato in tutto 140.000 presenze e numeri da capogiro sui social (oltre 55 milioni di impressions su Facebook e Instagram, 137 milioni di views su Tik Tok) – Radio 105 annuncia oggi il nuovo tour che nel corso dell’estate della porterà su e giù per l’Italia con cinque grandi appuntamenti di musica dal vivo.L’obiettivo è sempre lo stesso: offrire a tutti la possibilità di godere della musica più forte del momento in modo del tutto gratuito.105partirà il 6 giugno e si articolerà in cinque venerdì dimusica e divertimento a ingresso libero.