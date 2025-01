Chietitoday.it - Al teatro Rossetti di Vasto si apre la stagione della prosa con "Chicchignola"

Leggi su Chietitoday.it

Aldilaconcertistica prosegue e la prossima esibizione in ordine di tempola. Sabato 18 gennaio dalle ore 21 è infatti in programma l’appuntamento con “” di Ettore Petrolini, con Massimo Venturiello in scena, che ne cura la.