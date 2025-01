Fanpage.it - Akinsanmiro esulta imitando una scimmia dopo gli ululati, Bisoli shock: “È istigazione alla violenza”

Leggi su Fanpage.it

Il calciatore della Sampdoria aveva reagito in quel modo per glirazzisti subiti. Il tecnico dei lombardi: "Non avevo sentito niente prima ma non puoi provocare così il pubblico".