Addio a un mito del cinema | ha fatto sognare intere generazioni

L’ex attore americano Claude Jarman Jr., noto per il suo emozionante ruolo nel film ‘Il cucciolo’ (1946), in cui interpretava un ragazzo che accoglie un cerbiatto orfano, è venuto a mancare domenica 12 gennaio all’età di 90 anni, nel sonno, per cause naturali nella sua abitazione a Kentfield, in California. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla moglie, Katharine M. Stuart, a ‘The Hollywood Reporter’.Biografia e carriera Claude Jarman Jr. nacque a Nashville, Tennessee, il 27 settembre 1934. Da bambino, partecipò a un casting per giovani talenti organizzato dalla Metro-Goldwyn-Mayer, che lo portò a ottenere il ruolo principale nel film ‘Il cucciolo’, diretto da Clarence Brown, dove interpretava il figlio di Gregory Peck e Jane Wyman. La sua performance fu molto apprezzata, tanto da guadagnargli un Oscar giovanile nel 1947, rendendolo uno dei più giovani vincitori della statuetta.