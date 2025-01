Liberoquotidiano.it - Addio a Oliviero Toscani: il grande fotografo si è spento a 82 anni

Lutto nel mondo della cultura. Si èall'età di 82. Lo hanno annunciato la moglie Kirsticon i figli Rocco, Lola e Alí sul profilo Instagram del. "Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimoha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell'intimità della famiglia", scrivono la moglie e i figli.era affetto da amiloidosi, come lui stesso aveva reso noto, ed era ricoverato in gravi condizioni da diversi giorni all'ospedale di Cecina, in provincia di Livorno.