Feedpress.me - Accordo Israele-Hamas per gli ostaggi? Nessuna traccia dei piccoli Kfir e Ariel Bibas rapiti con la mamma

Leggi su Feedpress.me

Nella lista «umanitaria» deglichedovrà rilasciare per primi se l’andrà in porto ci sono donne , bambini , uomini sopra i 50 anni o feriti . La censura militare ha autorizzato i media israeliani a pubblicare il contenuto dell’intesa in tre fasi. Tra i 33del primo gruppo ci sono gli unici due bambini che non furono rilasciati a novembre del 2023 :