Ilpescara.it - A Penne disponibili i nuovi calendari della raccolta differenziata e in arrivo una giornata ecologica per i rifiuti ingombranti

Leggi su Ilpescara.it

Sonoo per ladel 2025, che illustrano in tutte le settimane le giornate di ritiro a secondatipologia di. Ifisici possono essere ritrati nell'Ecosportello del municipio vestino, oppure scaricati in formato.