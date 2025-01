Udinetoday.it - A Cervignano l'omaggio in musica alla grande Nina Simone

Leggi su Udinetoday.it

La stagionele del Teatro Pasolini di– curata da Euritmica – apre il nuovo anno martedì 21 gennaio alle 20.45, con My name is. A portrait of, il nuovo spettacolo scritto da Valerio Marchi per raccontare con parole,e immagini la vicenda umana ed artistica.