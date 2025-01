Repubblica.it - 900 mila euro al polso di Zuckerberg raccontano il ritorno inatteso degli orologi

Per la prima volta il ceo di Meta indossa un vistosoo durante le dirette, non uno smartwatch. Uno molto costoso sì, ma classico. Una tendenza nelle nuove generazioni a cui non sono sordi nemmeno i capi delle aziende tecnologici. Da Musk a Bill Gates, chi li.