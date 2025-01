Inter-news.it - Zielinski da Venezia ha la possibilità di prendersi l’Inter

Leggi su Inter-news.it

-Inter può segnare un punto di svolta nella stagione di. Il polacco infatti ha ladi giocare titolare, e di avere anche continuità.OSSERVATO SPECIALE – Piotrpuò essere una soluzione per la trasferta di, in cuidovrà gestire una situazione di emergenza. Il calciatore polacco ha infatti l’occasione di dare una svolta alla sua stagione.PRIMI PASSI – Il polacco è arrivato in nerazzurro con un ruolo importante. Il suo innesto a parametro zero non è stato di quelli banali. Come elemento di qualità ed esperienza doveva integrare la rosa, alzando il livello generale della squadra. Dando a Inzaghi ladi affidarsi maggiormente alle rotazioni. Un compito fino ad oggi assolto in parte.OCCASIONE PER DIMOSTRARE –infatti ha sì fornito un’alternativa in mezzo al campo, adattandosi anche come regista, ma ancora non ha mostrato il suo livello.