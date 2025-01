Calcionews24.com - Walker Milan, Ibrahimovic si muove per chiudere con il difensore: le ultime sulla trattativa

Leggi su Calcionews24.com

, i rossoneri sulin uscita dal Manchester City:sidi prima persona per convincerlo Come riportato da Mike McGrath, giornalista del Daily Telegraph, ci sono importantissime novitàdelper Kyle. I rossoneri starebbero infatti cercando di finalizzare l’accordo con ilinglese nei prossimi giorni, con un’opzione per un .