Oasport.it - Volley, Trento fa l’impresa e batte Perugia al tie-break annullando 9 match point! Vincono anche Milano e Civitanova

Si è appena concluso il programma della sedicesima giornata di regular season (la quinta del girone di ritorno) della Superlega 2024-2025 dimaschile, al termine di una domenica estremamente intensa e spettacolare. Quest’oggi erano previsti cinque incontri (ieri si è disputato l’anticipo, vinto da Piacenza su Padova per 3-2), ma i riflettori erano puntati in primis sullo scontro diretto al vertice tra.Il bigdel PalaEvangelisti non ha deluso le aspettative della vigilia, con le prime due forze del campionato che si sono date battaglia punto su punto per cinque set regalando un bellissimo show a tifosi e appassionati. Alla fine hanno prevalso gli ospiti, trascinati da un ispirato Alessandro Michieletto (22 punti a referto), imponendosi per 24-22 al tie-(20-25, 25-20, 18-25, 25-21 i primi quattro parziali) dopo aver annullato la bellezza di nove