Ravennatoday.it - Volley, la Consar Ravenna fa festa contro la Tinet Prata e per una notte può cantare "Salutate la capolista"

Leggi su Ravennatoday.it

Finisce con la gioia dei tifositi che intonano il coro “la”. Larisolve al meglio quel rompicapo che è la partitala, imponendosi 3-1, e isolandosi per unanuovamente in testa alla classifica, in attesa del match del Brescia nelle.