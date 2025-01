Oasport.it - Volley femminile, le migliori italiane della 17ma giornata di A1.

LE17ªDI SERIE A1MYRIAM SYLLA: Non è la sua miglior partita in ricezione ma in attacco trova sempre la soluzione giusta. Chiude i tre set con Cuneo con 11 punti all’attivo, il 71% in attacco, il 32% in ricezione e un ace.PAOLA EGONU: Semplicemente devastante. Quando è così, è ingiocabile. Mette a segno 26 punti con il 67% in attacco. Un ace e tre punti a completare una bella prestazione.GAIA GIOVANNINI: L’azzurra mette il suo sigillo nella sofferta ma meritata vittoria di Vallefoglia contro Talmassons. Mette a segno 13 punti, con il 50? in ricezione, il 52% in attacco e due ace.MARINA LUBIAN: Che partita a Bergamocentrale azzurra! 14 punti, l’85% in attacco, un ace e due muri. Quando viene chiamata in causa, lei risponde presente.