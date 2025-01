Cesenatoday.it - Volley Club B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena va ko a Verona. Ora si pensa al derby

Leggi su Cesenatoday.it

Serata no perche ava ko in tre set (25-13, 25-22, 25-23). Le avversarie giocano una prestazione monstre e il gioco dinon decolla, la ricezione traballa e tutti i parziali sono in salita. Nel primo setparte forte (5-1), aggressiva al servizio e.