Ilrestodelcarlino.it - Vittoria, Benedicta e Debora tre ’Donne in pericolo’

Si prevede un tutto esaurito, oggi alle 18 al teatro di Bagnolo, per "Donne in pericolo", brillante commedia conBelvedere,Boccoli eCaprioglio, tre personaggi molto noti dello spettacolo. La storia è quella di due donne, Mary e Jo, che salutano l’arrivo di un uomo nella vita dell’amica Liz, che come loro ha superato i 50 anni ed ha un divorzio alle spalle. La nuova relazione rende tutte felici, anche solo per spirito di solidarietà femminile, ma finisce per compromettere alcune abitudini. Liz ha meno tempo a disposizione per le altre. Si isola e finisce per scatenare l’invidia e la gelosia delle amiche. Determinate a recuperare la loro Liz, caduta nelle grinfie di un nuovo amore che la sta pericolosamente allontanando da loro, Mary e Joe si lanciano in una vera e propria indagine poliziesca, che scatta dopo l’omicidio di un collega del fidanzato di Liz.