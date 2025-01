Europa.today.it - Violenta esplosione in un ristorante: sei morti tra le fiamme

Prima il boato, poi leche hanno avvolto il locale. Sei persone sono morte nel terribile incendio avvenuto nella serata di ieri, sabato 11 gennaio, nel"U Kojota" di Most, a circa 70 chilometri a nordovest di Praga, in Repubblica Ceca. Ricoverate in ospedale altre otto persone.