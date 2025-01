Palermotoday.it - Villa Sofia, la relazione riservata inviata al presidente della Regione: "Spazi limitati e carenza di medici"

Leggi su Palermotoday.it

Le criticità dell'Area di Emergenza, che si riferiscono alla limitatezza deglied alladi risorse umane, si uniscono all'altra gravedi personale, prevalentemente profilo professionale, che in un ospedale che è centro di riferimento per la Sicilia Occidentale per la.