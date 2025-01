Messinatoday.it - Via il tappeto rosso delle casette natalizie vicino al teatro Vittorio ma i chiodi restano

Leggi su Messinatoday.it

Cosa sono questi puntini sull’asfalto? Non facciamo indovinelli. questi sono idelche era stato messo intorno alEmanuele per lenel periodo natalizio.Finite le feste, hanno tirato via ilsenza strappare però anche i. Il primo che.