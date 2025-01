Bolognatoday.it - Vetrine spaccate e tavolini contro la polizia: le immagini dei danni del corteo per Ramy | FOTO

Leggi su Bolognatoday.it

dei bar distrutti, cassonetti anneriti dal fumo. Sono i segni lasciati dai violenti scontri tra militanti eche si sono consumati venerdì sera, in un– quello per il 19enneElgaml – che è degenerato in guerriglia urbana.Registrati alla nuova.