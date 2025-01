Vangelo di oggi 12 gennaio 2025 | Lc 315-16 21-22 | Commento di Papa Francesco

Lalucedimaria.it - Vangelo di oggi 12 gennaio 2025: Lc 3,15-16.21-22 | Commento di Papa Francesco

Leggi su Lalucedimaria.it

Meditiamo ildel 12, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Daldi: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». . L'articolodi12: Lc 3,15-16.21-22diproviene da La Luce di Maria.