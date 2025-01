Agi.it - Valanga in Punta Val grande: 3 morti e 2 feriti

Leggi su Agi.it

AGI - E' peggiore di quanto sembrava in un primo momento il bilancio dellache è caduta questa mattina dalla parete Est dellaVal, una vetta delle Alpi Lepontine, situata al confine tra Svizzera e Italia. Ci sarebbero trementre due persone sono rimaste ferite e sono state trasferite in elicottero in ospedale. Il distacco di una grossa massa nevosa si è verificato a oltre 2000 metri di quota. A dare l'allarme è stata una persona che ha visto direttamente lacadere sulle persone che transitavano in zona. Le operazioni di ricerca e soccorso sono gestite dal Soccorso alpino Valdossola, anche con le unità cinofile, e il soccorso alpino della guardia di finanza. Secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori intervenuti nel teatro dellache in alta Valle Divedro, sopra Trasquera, in Ossola ha travolto un gruppo di escursionisti, le vittime e isarebbero residenti nella zona del Verbano.