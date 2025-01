Usa Follini | Per democrazie europee si annunciano incognite e rischi

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Forse non è mai stata così 'americana' la politica italiana. E cioè incentrata, nel bene e nel male, sul legame atlantico e sugli oneri, le conseguenze e le imprevedibilità che ne discendono. Come a dire che da lì, da quella frontiera, da come ci si pone a cavallo di quella alleanza, scaturisce tutto .