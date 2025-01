Milanotoday.it - Urania Milano da battaglia, Rieti sbancata con forza e personalità

Sabato sera da sballo per la Wegreenitche sbanca, 56-66 e ribalta la differenza canestri. Superba gara difensiva dei Wildcats che spengono gli esterni sabini (6/27 da tre per i padroni di casa), in una prova collettiva di valore dei rossoblu spiccano le prove di Cesana.