Un Jova che non ti aspetti e un Guè che piace ma non spacca. Bocciati Baby Gang e Myss Keta - Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Leggi su Open.online

Riapre ufficialmente con questo secondo weekend di gennaio il mercato discografico. Diversi album di nomi importanti proposti al pubblico questa: Guè fa un passo in avanti verso la maturità mentre Ghemon pubblica un comedy album straordinario. Due edizioni deluxe nella nostra lista, Zucchero aggiunge cinque – non indispensabili – cover al suo album di cover. Molto più interessante la proposta di Astro. Un tocco di rara raffinatezza il disco di Tony Canto, ottimo quello di Jacopo ÈT, intrigante quello di Sbazzee. Molto male invece Rettore, con un disco assai debole, assai plastificato, e VillaBanks. Ottime notizie per quel che riguarda i singoli invece, nella sezione infatti troviamo unnotti splendidamente inedito, dei meravigliosi Baustelle, l’immensa Nada, unma126 che non tied un’intensa Chiara Galiazzo.