"Un appuntamento molto atteso"

"Il trend delle prenotazioni per il Sigep – dice Domenico Cimino, Gruppo Cimino Hotels – anche quest’anno si confermapositivo. Da dopo Capodanno stiamo continuando a lavorare in diverse delle nostre strutture ricettive con buon ritmo. In occasione del Salone intenazionale del foodservice le percentuali di riempimento delle camere si alzano notevolmente, discorso che vale per tutti gli alberghi riminesi del Gruppo Cimino Hotels, ovvero quelli aperti in questo periodo: Stella d’Italia, Maria Grazia, Britannia, Vienna Ostenda e Amsterdam. Stiamo raggiungendo gli stessi livelli toccati nell’edizione dello scorso anno, quindi ottimi, con un buon livello di prezzi che riusciamo a praticare".