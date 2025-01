Today.it - Umiliazione Milan Futuro contro la Torres, Bonera a rischio: è la fine della sua avventura?

Leggi su Today.it

La sconfitta più pesante nella breve storia delarrivala, in una gara che si è trasformata in un incubo per i ragazzi allenati da Daniele. Una prestazione opaca e senza reazione, con il risultato già compromesso nei primi otto minuti di gioco.La partita si è.