Leccotoday.it - Tutti pazzi per lo Swap Party, lo scambio di vestiti contro gli sprechi

Leggi su Leccotoday.it

Successo per lo, il "cambio" organizzato dal Wwf Lecco in collaborazione con il Parco Monte Barro. Si tratta di un evento pensato per promuovere il riuso di ciò che, ancora in buono stato, merita di essere valorizzato. Oltre un centinaio di persone hanno partecipato alla.