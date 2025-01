Lapresse.it - Turchia, un cucciolo di gorilla salvato dal traffico illegale di animali

Undidalla stiva di un aereo si sta riprendendo in uno zoo di Istanbul, in, mentre i responsabili della fauna selvatica valutano la possibilità di restituirlo al suo habitat naturale e di affrontare ildinell’hub aereo della città. Ildi cinque mesi è stato scoperto in una scatola su un volo della Turkish Airlines dalla Nigeria alla Thailandia il mese scorso. Nelle settimane successive al suo ritrovamento, Zeytin è ingrassato e mostra segni di ripresa.