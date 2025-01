Casertanews.it - Travolto e ucciso da un'auto pirata fuori al ristorante

Leggi su Casertanews.it

da un'. Felice Cannavale, 27 anni di Casal di Principe, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato in via Santa Maria a Cubito a Cancello ed Arnone, nei pressi delRadici.Il 27enne stava attraversando la.