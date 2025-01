Firenzetoday.it - Tramvia, proseguono i lavori per il nuovo ponte sull’Arno / FOTO

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayPasseggiando su lungarno Aldo Moro o attraversando ilda Verrazzano in auto è possibile vedere alcuni operai e mezzi di lavoro sull’argine del fiume. Si tratta degli interventi per la realizzazione delche.