Torino, oro rubato e mazzette nelle bambole per bambini: 4 misure cautelari

Si procuravano oroagli anziani per poi rivenderlo: quattro. Nella mattinata di ieri 9 gennaio, i carabinieri della seconda sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di quattro persone, che vivono traed Alessandria, ritenute responsabili di aver fatto parte di un’associazione a delinquere dedita alla ricettazione e al riciclaggio di materiali preziosi.Grazie agli accertamenti tecnici e attività di osservazione e pedinamento, gli investigatori dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato, in tempi e luoghi diversi, numerosi oggetti preziosi rubati. Il recupero più eclatante è avvenuto nel dicembre 2023, presso un laboratorio orafo abusivo, dove è stato recuperato più di un chilogrammo di oro pronto per essere rivenduto e circa 100 mila euro in contanti.