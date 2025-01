Vicenzatoday.it - Temperatura al Menti: meno otto

Nel primo tempo l’ottimo schieramento in campo dell’Albinoleffe argina le iniziative del Vicenza, il quale però trova nella ripresa la “gana” giusta per passare due volte e accorciare la distanza dal Padova, costretto a sua volta al pareggio casalingo dall’Arzignano. In gol ancora il Cobra.