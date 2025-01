Fanpage.it - Stufa a gas si ribalta e scoppia nel ristorante, 6 morti nell’incendio del locale in Repubblica Ceca

La tragedia dopo che laa gas usata per riscaldare gli ambienti si èta nel, undi Most, ed è esplosa la bombola. Il bilancio è di almeno 6e 8 feriti tra cui sei in gravi condizioni. Uno dei feriti salvato dal bagno dove era bloccato.