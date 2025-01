Modenatoday.it - Spruzza con lo spray e prende a pugni i cittadini che lo sorprendono a rubare, arrestato

Un tunisino 34enne, senza fissa dimora e pregiudicato, è stato arrestato nel tardo pomeriggio del 7 gennaio in zona Sacca, dopo aver commesso un furto e aggredito violentemente due passanti. E' accaduto in via Benedetto Croce, dove duehanno notato la presenza sospetta di un individuo.