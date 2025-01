Sport.quotidiano.net - Sorriso Alcione. Palombi non sbaglia. Renate cede il derby

di Roberto Sanvito(Monza e Brianza)L’esce da un momento non semplice e ottiene la prima vittoria del girone di ritorno. Lo fa battendo 1-0 ilche invece colleziona il suo secondo stop nel nuovo anno solare dopo quello di Salò. La partita si anima improvvisamente pochi minuti prima della mezz’ora. Al 26’ la sponda di Bocalon favorisce la conclusione acrobatica di Plescia, Piccinotti col corpo si frappone ed evita il peggio. Sul capovolgimento di fronte l’sblocca il punteggio.vince un duello con Vassallo e guadagna terreno, la difesa nerazzurra è schierata, ma l’attaccante orange col destro disegna una rasoterra preciso che non lascia scampo a Nobile. Nella ripresa il, almeno dal punto di vista tattico, le prova tutte per raddrizzare la situazione, con Foschi che inserisce tutti gli attaccanti a disposizione, ma a conti fatti l’unico serio grattacapo creato all’estremo difensore dell’lo provoca Bonetti al 62’, quando si fa spazio in area e col destro calcia dal basso verso l’alto.