361magazine.com - Sonia Bruganelli torna a Mediaset: “com’è cambiata la mia vita dopo la separazione da Bonolis”

Leggi su 361magazine.com

Ballando con le Stelle, lo show di RaiUno, èta a Verissimo su Canale 5 e si è raccontataè stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’ex diha parlato di come siala suaoggi. E, nonostante i rumors sulla rottura, ha confermato la sua relazione con Angelo Madonia.su Paolo ha detto: “A che punto siamo io e Paolo? Ormai è passato un anno e mezzo. Ci conosciamo da 30 anni e laci ha messo davanti a molte cose, momenti belli e altri più faticosi. Nel vivere mentre affronti tutto, unamolto esposta, una famiglia molto grande, con famiglie passate, vai avanti, vivi e poi a me è capitato di fermarmi, stanca del dare per scontato tutto. Ero stanca anche di essere considerata solo in funzione del mio legame con Paolo.