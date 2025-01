Oasport.it - Sofia Goggia a secco: “Prima avrei avuto il broncio, ora…Vonn resta sempre la regina”

guarda il bicchiere mezzo pieno al termine del superG di Sankt Anton (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista intitolata a Karl Schranz, infatti, la fuoriclasse bergamasca è uscita di scena per la seconda volta consecutiva, come accaduto ieri in discesa, ma vuole pensare in maniera positiva all’accaduto. Dopo un inizio di gara davvero eccellente, la classe 1992 sembrava pronta a cambiare marcia per puntare alla vittoria, ma proprio sul più bello ha mancato una curva ed è uscita dal tracciato. Per fortuna senza problemi dal punto di vista fisico, dato che è rimasta sugli sci senza cadere.Al termine della sua prova, la bergamasca ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Rai 2 HD: “Le condizioni meteo non sono una scusa. Ho gareggiato tantissime volte in prove mutevoli.